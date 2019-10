4 büyüklerin 29 Ekim paylaşımı

Tüm yurtta kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili 4 büyükler de resmi internet sitelerinden bir mesaj yayınladı.

GALATASARAY

Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda, "Milletimizin onurlu mücadelesinin sonucunda kurulan, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk milletinin yeniden dirilişinin ifadesi olan Cumhuriyet, aynı zamanda yüce Türk milletinin 'Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür.' olarak yaşama garantisidir. Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz." denildi.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kulübünün mesajında şunlar kaydedildi: "Ey Atamızdan bizlere en büyük miras olan Cumhuriyet, bizler seni başımızın üstünde, göklerde, kalbimizde taşırız, nadide bir çiçek gibi. Bağımsızlığımız, senin zarif süzülüşünde saklıdır! Uğrunda feda ettiklerimiz, geçmişimiz, geleceğimiz, umudumuz ve sevgimiz, kanımızı döktüğümüz renginde...Ve sen yolumuzu aydınlatan nazlı hilal, özgürlüğümüzü ilan ettiğimiz bugünde, sen de tüm görkeminle, Cumhuriyet gibi parla! Parla ki sana zincir vurmayı hayal edenler uykularından uyansın. Parla ki gelecek nesiller nasıl bir destanı emanet aldıklarını anlasın. Parla ki Cumhuriyetimiz, Atamızdan yadigar ve ilelebet payidar kalsın! Cumhuriyet Bayramımızın 96. onurlu yılı kutlu olsun! Başta Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve vatanımız uğruna canlarını veren tüm şehitlerimize sonsuz saygı ile."

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübünde başkan Ahmet Nur Çebi imzasıyla yayımlanan mesajda, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıl dönümünün heyecanını ve gururunu yaşamaktayız. En büyük Beşiktaşlı Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda azimle ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürecektir. Ülkemizin yüksek menfaatleri için kurumsal ve sportif olarak daha güçlü olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, milletimizi gururlandıran kazanımlar elde etme hedefimizi sergiliyoruz. Aziz vatanımız uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 96 yıldır ışıldayan ve milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerine yer verildi.

TRABZONSPOR

Değerli Trabzonspor Ailesi, Bugün kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet, Türk ulusunun sarsılmaz birlik ve bütünlüğünün teminatı, çocuklarımızın barış, huzur ve demokrasi çatısı altında yaşamalarının en güçlü güvencesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, emsalsiz mücadelesi sonucunda kurduğu Cumhuriyetimizi bu vatan toprakları üzerinde yaşayan her yurttaşa miras bırakmıştır. Haliyle Cumhuriyetimize sahip çıkmak, korumak ve yaşatmak bizlere mükellef edinilen bir görevin yanında ayrıca onur mertebesidir. Trabzonspor Kulübü, kuruluşunun tohumlarını eken amatör spor geleneğinden bugüne ve bugün olduğu gibi yarın da Cumhuriyet'in ilke, kaide ve değerlerini benimseyen ve her koşulda sahip çıkıp koruyan bir camia olarak anılacaktır. Sporcusundan personeline camianın her bir ferdi, bu bayramın coşkusunu 1923 ruhu ve sevinci ile yaşayacaktır. Cumhuriyet'in 96. yıl dönümünde birlik ve beraberlik içinde olmanın eşsiz coşkusunun tüm milletimizce en derinden yaşanması temennileriyle…