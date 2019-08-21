Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şu şekilde:
23.08.2019 Cuma 20:30 Beşiktaş - Göztepe - Ali Palabıyık
24.08.2019 Cumartesi 21:45 Başakşehir - Fenerbahçe - Halil Umut Meler
25.08.2019 Pazar 19:15 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
25.08.2019 Pazar 21.45 Galatasaray - Konyaspor - Mete Kalkavan
Öte yandan MHK, Denizlispor - Galatasaray maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Fenerbahçe - Gazişehir karşılaşmasının hakemi Arda Kardeşler'e bu hafta maç vermedi.