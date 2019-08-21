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Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri

TFF, Süper Lig Cemil Usta sezonunun 2. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

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2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 

TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şu şekilde:

23.08.2019 Cuma 20:30 Beşiktaş - Göztepe - Ali Palabıyık

24.08.2019 Cumartesi 21:45 Başakşehir - Fenerbahçe - Halil Umut Meler

25.08.2019 Pazar 19:15 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor

25.08.2019 Pazar 21.45  Galatasaray - Konyaspor - Mete Kalkavan

Öte yandan MHK, Denizlispor - Galatasaray maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Fenerbahçe - Gazişehir karşılaşmasının hakemi Arda Kardeşler'e bu hafta maç vermedi.

DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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