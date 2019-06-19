4 büyüklerin kombine bilet fiyatları

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeni sezon öncesi kombine bilet fiyatları belli oldu. En pahalı bileti Fenerbahçe, en ucuzu ise Trabzonspor satıyor.

FENERBAHÇE, G.SARAY'DAN PAHALI SATIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de en pahalı kombine bilet satan takım oldu. Sarı-lacivertlilerin en pahalı kombine bilet fiyatı 11.650 TL olurken,bu fiyat Galatasaray'da 6.750 TL.

Bilindiği gibi Avrupa kupaları, bilet fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Avrupa'da mücadele edemeyecek olan Fenerbahçe'nin, Devler Ligi'ne direkt katılan Galatasaray'dan daha pahalıya bilet satması dikkat çekti.

4 büyüklerde en ucuz ve en pahalı kombine bilet fiyatları;

Fenerbahçe: 1400 TL - 11650 TL (Öğrenci kombinesi 700 TL)

Galatasaray: 1350 TL - 6750 TL

Beşiktaş: 1450 TL - 5250 TL

Trabzonspor: 350 TL - 6000 TL

Fenerbahçe'nin sezonluk kombine fiyatları:

Galatasaray'ın sezonluk kombine fiyat tablosu;

Beşiktaş'ın 2019-2020 sezonu kombine fiyatları;

Trabzonspor'un kombine bilet fiyatları:











