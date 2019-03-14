4 büyüklerin toplam borcu

Türkiye Futbol Federasyonu yabancı sınırını tartışıyor ancak aslında daha önemli bir sorunumuz var.

Kulüpler tarafından Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamalara göre "Dört büyükler"in toplam borcu, 10 milyar 434 milyon liraya ulaştı.

EN FAZLA BORÇ F.BAHÇE'DE

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2012'de açıkladığı toplam borç miktarı 2 milyar 62 milyon lirayken bu rakam 2018 itibarıyla 9 milyar 896 milyon liraya yükselmişti.

"Dört büyükler" içerisinde Fenerbahçe, 4 milyar 250 milyon lira ile en fazla borca sahip kulüp durumunda bulunuyor.

G.SARAY'IN BORCU 2 MİLYAR 825 MİLYON 800 BİN LİRA

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün alacaklarının ise 1 milyar 560 milyon 100 bin lira olduğu kaydedildi. Konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğu aktarıldı.

BEŞİKTAŞ 3. SIRADA

Beşiktaş Kulübünün borcu ise, 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 lira olarak açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün toplam alacaklarının ise 234 milyon 899 bin 833 lira olduğu duyuruldu.

Trabzonspor Kulübünün borcunun ise 1 milyar 45 milyon lira olduğu kaydedildi.

TFF İLE TBB ARASINDAKİ ANLAŞMA

Öte yandan TFF ile TBB, kulüplerin idari ve mali yapılarını güçlendirmek için anlaşma yapmıştı. Yapılan anlaşma çerçevesinde, kulüplerin borçları tekrardan yapılandırılacak. TBB Başkanı Hüseyin Aydın, anlaşmayla ilgili, "Futbol endüstrisine kredi veren sadece Ziraat Bankası değil, 15'in üstünde finansal kurum var. Yabancı sermayeli bir banka ile benim bankam ön planda ama bankanın niteliğine göre farklı kulüplerimizi farklı şekilde finanse eden bankalar var. Alacaklarımızın hepsi teminat altında. Diğer şirketlere yaptığımız desteği futbol ekonomisine de yapmaya çalışıyoruz." yorumunu yapmıştı.

Aydın, kulüplerin daha rahat hareket etmesini sağlamaları gerektiğine dikkati çekerek, "Süper Lig'deki kulüplerimiz, nakit akış tablolarını bize getirecekler. Lider banka olarak onları koordine ediyoruz. Hangi finansal kuruluşta, kimin ne kadar kredisi varsa, o bankayla yan yana geleceğiz. Ayakta kalabilecek, hayatını sürdürebilecek, çalışanları da mağdur etmeyecek şekilde, geliriyle uyumlu nakit akışını kurgulayıp paketleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.