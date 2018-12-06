4 gollü maçta Arsenal ile Manu berabere kaldı

Okul maçlarında VAR var

1 Orman'dan G.Saray'a: Bildirinin arkasındayız Kulüpler Birliği toplantısının ardından konuşan Başkan Fikret Orman, "17 kulüp olarak yayınladığımız bildirinin arkasındayız" dedi.

2 Ersun Yanal, Ali Koç'u bekliyor Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'un Ersun Yanal'la uzun süre görüşüp prensip anlaşmasına vardığı ve asıl kararın ise yurt dışından geldikten sonra Ali Koç'un vereceği öğrenildi.

3 Maicon'u isteyen 3 takım Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Maicon için Suudi Arabistan'ın ardından ülkesinden de transfer teklifleri gelmeye başladı.

4 Rodrigues eski günlerini aratıyor Maaşına zam yapılarak sözleşmesi uzatılan Garry Rodrigues, bu sezon şu ana kadar ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yarattı.

5 Emenike amatör takımlarla görüşüyor Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Emenike, kendisine kulüp arıyor. Avustralya amatör küme takımlarıyla görüşen Nijeryalı, kontrat alabilmek için gol sözü veriyor.

6 Beşiktaş'ta 5 eksik var Yarın Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Pepe, Roco, Babel, Caner ve Lens maçta forma giyemeyecek.

7 Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü Sezon başı kadrosuna kattığı forvetlerden beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, Gabriel Barbosa'yı transfer edecek.

8 Orman: Hakaret eden UltrAslan bedelini ödeyecek Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'a dava açmaya hazırlanıyor.

9 Cenk Tosun gözden düştü İngilizler, bu sezon Everton'da beklentileri karşılayamayan ve son maçlarda süre bile alamayan Cenk Tosun'un yerine İtalyan golcü Belotti'yi transfer etmeyi planlıyor.