4 kulüp Vedat Muriç'i izledi

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriç, atmaya devam ediyor.

Son olarak ülkesi Kosova'nın EURO 2020 elemelerinde Çekya ile oynadığı karşılaşmayı da boş geçmeyen yıldız oyuncu, ortaya koyduğu performansla şimdiden Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda.

Fenerbahçe'de 3 maçta attığı 2 golden sonra Kosova'yı da sırtlayan oyuncu için devre arasında sarı-lacivertlilerin kapısı çalınabilir.

Ancak Vedat'ı bu sezon Rizespor'dan 3.5 milyon euroya alan Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar elden çıkarmayı düşünmüyor.

Yönetimin, çok astronomik bir teklif gelmemesi durumunda Kosovalı golcü ile gelecek yıl da çalışmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

"MURİÇ, ZLATAN BENZETMESİNİ HAK EDİYOR"

Çekya maçı sonrası Vedat'a ülkesinden de övgüler yağdı. Kosova basını, "Muriç, eşsiz bir pırlanta gibi ve katkısı her geçen gün artıyor. Ona Zlatan benzetmesi yapılıyor ve o da bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.