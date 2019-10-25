4 sarı kart gören teknik adam cezalı duruma düşecek

Futbol oyun kuralları her geçen gün değişiyor. Bu kapsamda sezon başında getirilen bir talimatla, teknik adamların da sarı ve kırmızı kartla cezalandırılmasına karar verilmişti.

(Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de ilk sarı kart gören teknik adam olmuştu.) (Görüntü: BeIN Sports)

DİSİPLİN TALİMATI DEĞİŞTİ

Kırmızı kart gören hocalar men cezası alırken, sarı kartlar ise bir sonraki maça yansımıyordu. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaptı.

Futbolcularda olduğu gibi artık teknik adamların gördüğü sarı kartlar da geçerliliğini koruyacak ve 4 sarı kart gören teknik direktör, 1 maç men cezası alacak.

TFF'nin resmi sitesinden konuyla alakalı yapılan açıklama şöyle: "Futbol Disiplin Talimatı'nın 93. Maddesinde yapılan değişiklik ile bir sezonda aynı kategorideki müsabakalarda üst üste ya da aralıklı olarak toplam 4 (dört) sarı kart gören teknik adam, görevli veya kulüp yöneticilerinin kulübün aynı kategorideki bir sonraki resmi müsabakasında müsabaka isim listesine yazılamayacakları, soyunma odası ve yedek kulübesine giremeyerek cezalı duruma düşecekleri hüküm altına alındı."