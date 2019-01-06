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41 üçlük atılan maç NBA tarihine geçti

Golden State Warriors'ın deplasmanda Sacramento Kings'i 127-123 yendiği karşılaşmada 41 üç sayı isabetiyle rekor kırıldı.

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41 üçlük atılan maç NBA tarihine geçti

Golden State Warriors'ın 47'de 21, Sacramento Kings'in 36'da 20 isabetle oynadığı karşılaşmada 41 üç sayı kaydedildi.

CURRY'DEN 42 SAYI

Bu rakamla Golden State - Sacramento mücadelesi, Şubat 2018'de 40 üç sayı atılan Cleveland Cavaliers - Minnesota Minnesota Timberwolves maçını geride bırakarak NBA'de en fazla üç sayı isabeti bulunan karşılaşma olarak tarihe geçti.

Golden State'te Stephen Curry 10 üçlük isabetinin yanı sıra 42 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma, Kevin Durant 29 sayı, 5 ribaunt, 9 asist, 2 blokla sezonun 26. galibiyetinde önemli rol oynadı. Üst üste 4. olmak üzere 20. yenilgisini yaşayan Sacramento'da ise 8 üçlük isabeti bulan Buddy Hield 32 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Justin Jackson 28 sayı, 5 ribaunt, Bogdan Bogdanovic ise 17 sayı, 6 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.

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