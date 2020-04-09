42 yaşındaki Drogba, 45 saniyede 122 mekik çekti

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını evde sürdüren Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun sosyal medyada başlattığı mekik çekme yarışı, dünyaca ünlü sporcular arasında yayılmaya devam ediyor.

Bu yarışmaya katılan son isim ise bir dönem Galatasaray’da forma giyen eski futbolcu Didier Drogba oldu.

''42 YAŞINDA ESKİ BİR FUTBOLCU İÇİN FENA DEĞİL''

Drogba, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde 45 saniyede 122 mekik çekti.

Fildişi Sahilli eski futbolcu, paylaşıma, "42 yaşında eski futbolcuya göre fena değil" notunu ekledi. Paylaşıma Ronaldo’yu da etiketleyen Drogba, performansı için ne düşündüğünü sordu.

Cristiano Ronaldo ise 45 saniyede 142 mekik çekmişti.

Drogba, 42 saniyede 122 mekik çekti - İZLE