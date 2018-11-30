Fenerbahçeli taraftarların Ersun Yanal aşkı bitmiyor...

Geçtiğimiz günlerde Samandıra Tesisleri'ne giderek Yanal lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, tecrübeli teknik adamı yeniden takımın başında görmek istediklerini bir kez daha dile getirdi.

Bugün ise Ali Koç'a ulaşan sarı-lacivertli bir taraftar, Başkan'la yaptığı telefon konuşmasını sosyal medyada yayınladı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KONUŞACAĞIM

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Ali Koç, "Ersun Yanal ile ilgili önümüzdeki hafta konuşacağım. Benim telefonda bu durumlarla alakalı bir konuya cevap vermem başkan olarak doğru olmaz" dedi.

Ali Koç'un taraftara verdiği Ersun Yanal cevabı - İZLE