Merih Sassuolo'da ilk gollerini attı

Serie A'nın 30. haftasında, puan tablosunun orta sıralarındaki Sassuolo ile lig sonuncusu Chievo karşılaştı.
Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Chievo'yu yendikleri maçta İtalya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Serie A) ilk gollerini attı.
6. MAÇINDA 2 GOL
Ev sahibi Sassuolo, ara transfer döneminde sezon sonuna kadar kiraladığı Merih Demiral'ın 4 ve 45, Locatelli'nin 47, Berardi'nin 57. dakikadaki golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
21 yaşındaki milli futbolcu Merih, Sassuolo formasını giydiği 6. karşılaşmada ilk defa gol sevinci yaşadı.
Bu sonuçla Sassuolo puanını 35'e çıkardı, Chievo ise 11 puanda kaldı.