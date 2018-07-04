Süper Lig'de yeni sezona Lefter'in adı verildi

Riva'da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun yeni adını belirledi. Yapılan toplantı sonrası gelen açıklamada, Lefter Küçükandonyadis Sezonu ismine karar verildiği belirtildi.

5. SEZONA LEFTER'İN ADI VERİLDİ

A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden 'Futbolun Ordinaryüsü' Lefter Küçükandonyadis, Türk futboluna yaptığı unutulmaz katkılarla tüm sporseverlerin sevgi ve saygısını kazandı. Spor Toto Süper Lig, önceki yıllarda Hasan Doğan, Süleyman Seba, Turgay Şeren ve İlhan Cavcav gibi futbolun unutulmaz isimleri anısına oynanmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ LEFTER'İ ÖNERMİŞTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, medya mensuplarıyla yaptığı sohbet sırasında, yeni sezonun adının Lefter olması fikrine destek çıktı.

Fenerbahçe’nin efsane isminin sezona adının verilmesinin en doğru karar olduğunu vurgulayan Güneş, “Bana sorsalar ben de Lefter ağabeyin ismini veririm. Yalnız Fenerbahçe'nin değil, tüm Türkiye’nin sembol ismiydi. Çok düzgün, muhteşem bir insandı. İnşallah ona layık bir sezon geçiririz” diye konuştu.