Okan Buruk Çaykur Rizespor'un başına geçti

İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

1 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI

NTVSpor'da yer alan habere göre, geçtiğimiz sezon Akhisarspor'u kümede tutan ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştıran Okan Buruk, karadeniz ekibi ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

AKHİSAR'DAN AYRILMIŞTI

Genç teknik adam, sezonu Türkiye Kupası zaferiyle bitirdikten sonra yönetimden maaşına zam yapılmasını talep etmişti.

Ancak Akhisarspor yönetimi Okan Buruk'un bu talebini geri çevirmiş ve bunun üzerine Buruk, takımla yollarını ayırma kararı almıştı.

Çaykur Rizespor'la anlaşmaya varan Okan Buruk, yeniden Süper Lig'de görev yapacak. Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 5 haftası geride kalırken 3 puanla 16. sırada yer alıyor