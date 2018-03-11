5 gollü düellodan Kayseri çıktı

Kayserispor, gol düellosu şeklinde geçen maçta Kardemir Karabükspor'u 3-2 yendi.

5 GOLLÜ MAÇI KAYSERİSPOR KAZANDI

Konuk ekip, 22. dakikada Leandrinho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Artem Kravets, 28'de skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

48'de Deniz Türüç'ün penaltı golüyle e vsahibi ekip 2-1 öne geçti. 56'da bir kez daha sahneye çıkan Artem Kravets skoru 3-1 yaptı. 88'de Skulason'un golüyle konuk Karabükspor ümitlense de maç 3-2 Kayserispor'un üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorun ardından Kayserispor puanını 41'e çıkardı. Lig sonuncusu Karabükspor ise 12 puanda kal