5 gollü maçın kazananı Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atiker Konyaspor ile Kasımpaşa, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan maçta önce Konyaspor öne geçti, ardından Kasımpaşa üstünlüğü ele aldı. Son sözü tekrar Konyaspor söyledi ve karşılaşmayı 3-2 kazandı.

JAHOVİC VE DİAGNE DÜELLOSU OLDU

Konyaspor'un gollerini 47 ve 74. dakikalarda Adis Jahovic ve 82. dakikada Fofana atarken Kasımpaşa'nın golleri 69 ve 72. dakikalarda Mbaye Diagne'den geldi.

KURBAN KESTİLER JAHOVİC AÇILDI

Süper Lig'in gol kralı Diagne, 16. maçında 18. golünü atarken formunu sürdürdü. Bu sezon oynadığı 12 maçta 3 gol atabilen ve hafta içinde kurban kesen Konyaspor'un forveti Jahovic ise 2 gol birden atarken toplam gol sayısını 5'e yükseltti.

Aykut Kocaman yönetimindeki Atiker Konyaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 24'e yükseltti ve 8. sıraya çıktı. 3 maçtır kazanamayan Mustafa Denizli'nin ekibi Kasımpaşa ise 26 puanla 2. sırada kaldı.