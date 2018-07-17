Küçüklüğünden itibaren otomobil sporlarına ilgi duyan, sokaklarda hızlı otomobil kullanırken arkadaşlarının teşvikiyle pistlerde yarışmaya başlayan milli sporcu Aytaç Biter, 18 yıllık kariyerine 4 Türkiye pist şampiyonluğu, 1 Avrupa ikinciliği ile 154 kupa sığdırmayı başardı.

İlerlemiş yaşına rağmen dayanıklılık ve pist yarışlarında tecrübesiyle "tozu dumana katan" sporcu Biter, bu yıl 16 yaşındaki kızıyla Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarışıyor.

53 yaşındaki milli sporcu, kızıyla aynı pistte ter döküyor

Şampiyonun Uşak'ta yapılan 4. ayağının ardından konuşan milli sporcu Biter, kızıyla start almanın kendisi için çok keyifli olduğunu anlattı.

BABA İLE KIZI AYNI PİSTTE

Kızını teşvik etmek ve karting ile performansını korumak için bu yıl Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarışmaya karar veren Aytaç Biter, otomobil sporlarının bir tutku olduğunu ve sağlığı el verdiği müddetçe pistlerde yarışmaya devam edeceğini söyledi.



Yaklaşık 18 yıldır pistlerde olduğunu vurgulayan Biter, "Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katıldım. Milli sporcu olarak halen pistlerdeyim. Kızım Türkiye Karting Şampiyonası'nda 'Senior' kategoride yarışıyor. 'Master' ve 'Senior' kategorileri birlikte yarışabildiği için bu yıl ben de yarışmak istedim, kızımla start almak ve aynı pistte terk dökmek çok keyifli." dedi.

"KARTİNG, TÜM YARIŞLARIN OKULU"

Tecrübelerini kızına aktaran ve bitiş çizgisine kızından önce varmak için çaba harcayan Biter, şöyle konuştu:

"Kartinge tüm yarışların okulu demek daha doğru olur. Tüm otomobil sporcularının karting ile yarışlara başlaması tavsiye edilir. Çünkü karting öğrendiğiniz zaman daha başarılı olursunuz. Tüm Formula 1 sporcuları yarışlara karting ile başlamışlardır. Bu yüzden kızım da karting ile başladı. Ben hem ona destek olmak hem de yarış tutkumu sürdürmek için kızımla yarışıyorum."

RALLİ KROSÇU OLMAK İSTİYOR

Bir yıldır karting yarışlarına katılan 11. sınıf öğrencisi Ayda Biter ise babasıyla yarışmanın çok özel bir duygu olduğunu belirtti.



Ralli kros yarışlarına katılmak ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade eden Biter, "Babam sayesinde küçüklüğümden itibaren otomobil sporları ile iç içeyim. Babamın yarışlarına gidiyordum sürekli, artık onunla aynı pistte olmak ve yarışmak çok heyecan verici. Her geçen yarışta daha iyi oluyorum." şeklinde konuştu.