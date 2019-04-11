55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2019), bu sene 16-21 Nisan tarihlerinde nostaljik bir rotada izleyicilerle buluşacak.

Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, üçüncü kez Dünya Turu takviminde yapılacak.

1963'te "Marmara Turu" adıyla düzenlenmeye başlayan, 1965'te uluslararası nitelik kazanan ve sonraki sene ise ilk defa Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen yarış, 55. yılında yine Marmara Denizi çevresinde, ilk rotasına benzer bir güzergahta koşulacak.

Altısı Dünya Turu'ndan olmak üzere 17 takımdan 119 bisikletçi, yarış boyunca iki defa kıta değiştirecek. İlk etap, İstanbul ile Tekirdağ arasında koşulacak. Tekirdağ'dan başlayacak ikinci etap, Eceabat'ta 57. Alay Şehitliği'nde bitecek. Dünyaca ünlü bisikletçiler daha sonra Çanakkale-Edremit ve Balıkesir-Bursa etaplarında mücadele edecek. Beşinci etap Kartepe tırmanışı ile tamamlanacak. "Kraliçe etabı" genel klasman liderliğinde belirleyici olacak. Yarışın son gününde Sakarya'dan start alacak sporcular, Avrasya Tüneli'nden geçerek Sultanahmet Meydanı'nda bitiş noktasına varacak.