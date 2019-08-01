Yeni Malatyaspor bir üst turda

Yeni Malatyaspor'un Avrupa serüveni devam ediyor.
Sarı-siyahlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 2-2'nin rövanşında Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaştı.
Stozice Stadı'ndaki mücadelenin 38. dakikasında Olimpija Ljubljana'dan Endri Çekici, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
TURU GETİREN GOL 77'DE GELDİ
Karşılaşmanın geride kalan bölümünü 1 kişi üstün oynayan temsilcimiz Yeni Malatyaspor, aradığı golü 77. dakikada buldu. Gökhan Töre'nin ortasında Adis Jahovic, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.
Kalan sürede skor değişmedi ve sarı-siyahlılar, 2-2'nin rövanşında Sloven ekibini 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında turu geçmeyi başardı.
RAKİP YA GALLER'DEN YA DA SIRBİSTAN'DAN
Yeni Malatyaspor, Connah's Quay (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.