Yeni Malatyaspor bir üst turda

Mustafa Cengiz: Falcao için her şeyi yapıyoruz

Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendiren Rıdvan Dilmen, Vedat'ın son yıllardaki en iyi transfer olduğunu ifade ederken, Kolarov'un ise mutlaka alınmasını gerektiğini belirtti.

Forma tanıtımı dünya çapında ses getiren Trabzonspor'da, satış rakamları da yüzleri güldürüyor. Bordo-mavili takımın şu ana kadar 70 bin forma sattığı ifade ediliyor.

Mahmut Tekdemir'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Başakşehir'e Lens'in yanı sıra bir miktar para teklif ederek transferi bitirmek istiyor.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, taraftarların gönderilmesini istediği yardımcı hoca Orhan Ak için, "Pırlanta gibi çocuktur" dedi.

Fikret Orman: Orhan Ak bizim için çalışıyor

Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim, yeni transfer Emre Mor'a özel hayatıyla ilgili bir dizi yasak getirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Bursasporlu Ertuğrul Ersoy'a teklif yaptı.

Süper Lig'e yeniden dönmek için iddialı bir kadro kuran Erzurumspor, gurbetçi futbolcu Tunay Deniz'i renklerine bağladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve tur atladı.

1 Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Hertha Berlin ile oynanan hazırlık karşılaşmasının son anlarında rakibiyle tartışma yaşadı.

2 Ersun Yanal'dan Sadık'a kalkma talimatı Alman devi B.Münih'ten 6 gol yiyen Fenerbahçe'de, Ersun Yanal'ın oyuncusuna daha fazla gol yememek için verdiği taktik sosyal medyada viral oldu.

3 Nainggolan'ın özel hayatı taraftarı endişelendiriyor Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan İnter'ın Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan, sigara ve alkol bağımlılığı ile tanınıyor.

4 Emre Mor Galatasaray'da WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

5 Lille Yusuf için 25 milyon euroyu gözden çıkardı Nicolas Pepe'yi 80 milyon euroya Arsenal'a satmaya hazırlanan Fransa'nın Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı için bir kez daha bordo-mavili ekibin kapısını çalacak.

6 Pedro'nun şık topuk golü Premier Lig ekiplerden Chelsea'nin Salzburg ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında, Pedro'nun attığı muhteşem topuk golü maça damga vurdu.

7 Ronaldinho'nun hesabında sadece 6 euro kaldı Dünyaca ünlü eski Brezilyalı futbolcu Ronaldinho'nun biriken borçları sebebiyle 57 adet mülküne mahkeme kararı ile el konuldu.

8 Mesut Özil'e saldırının detayları Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'in bıçaklı saldırıya uğradığı olayın ayrıntıları belli oldu. Hırsızların deneyimli futbolcuyu 1.5 kilometre takip ettiği ifade ediliyor.

9 Digitürk: Dolar kurunu sabitlemeliyiz Financial Times'a konuşan Digitürk yetkilileri, 2016 yılında yapılan kontratın değişmesi gerektiğini belirtti. Yayıncı kuruluş, "Mevcut anlaşma sürdürülemez" dedi.