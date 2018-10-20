Başakşehir tek golle kazandı

Sevilla maçında sakatlık geçiren Messi, sahalardan 3 hafta uzak kalacak. Messi bu zaman zarfında El Clasico'yu da kaçıracak.

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Uğur Meleke: Fenerbahçe sıradan bir takım gibi

0-0 sonuçlanan Sivasspor-Fenerbahçe maçını yorumlayan Uğur Meleke, "Fenerbahçe büyük bir takım gibi değil" ifadelerini kullandı.