Ümit Şamiloğlu finali Tokyo 2020'de yapmayı hedefliyor

Slovenya'nın Koper kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazanan milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, olimpiyatlara Ankara'daki Cemal Alpman Cimnastik Salonu'nda hazırlanıyor.

Ümit Şamiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ay önce ciddi bir sakatlık geçirmesine rağmen yarışabilmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

OLİMPİYAT İLE BIRAKACAK

Olimpiyatların kendi kariyeri için son olacağını belirten 39 yaşındaki milli sporcu, "Olimpiyatlara gittiğimiz takdirde sonuca ulaşacağıma inanıyorum. Performansım onu gösteriyor ve o güçte olduğumu biliyorum. Tokyo benim için son, umuyorum ki madalyayla sonlandırırım." değerlendirmesinde bulundu.

Takım halinde olimpiyat kotası almayı hedeflediklerini vurgulayan Ümit, şöyle konuştu: "Cimnastikte çok farklı bir prosedür var. Takım olarak gidemezseniz, 6 aletin toplamında en iyi sporcunuz gider. Yani sadece bir kişi. Eğer takım halinde gidersek 4 kişi gitme şansımız var. Mesela sizin bir sporcunuz 5'inci oldu olimpiyata gidiyor ama diğer sporcunuz 6'ncı oldu o gidemiyor. Onun yerine başka ülkenin çok daha alt sıralardaki sporcusu gidebiliyor. Gerçekten çok acımasızca bir kota ölçütü var. O yüzden bizim tek amacımız kim olursa fark etmez yeter ki takım halinde olimpiyatlara gitmek. Eğer sene sonunda ilk 12 takım arasında yer alabilirsek olimpiyat hakkını kazanmış olacağız."

"HİÇBİR ZAMAN ANTRENMANLARIMI AKSATMADIM"

Ümit Şamiloğlu, 39 yaşında hala üst düzeyde cimnastik yapıyor olmasının rakipleri tarafından da takdirle karşılandığını belirtti.

Yaşına rağmen hala bu seviyede olmasını çok ve disiplinli çalışmasına bağlayan deneyimli sporcu, şunları kaydetti:





"Gençken çok çalıştım. Yaptığım birçok hareket vardı. Şu an belki yarışmalarda yapamadığım birçok hareketi o zamanlar yapabiliyordum. O hareketleri sürekli yapmış olmam bugün hala üst düzey performans sergilememi sağladı. Bu yaşta böyle bir performans sergilememin bir diğer önemli sebebi ise disiplin. Hiçbir zaman antrenmanları aksatmadım. O gün yorgun olabilirim ya da ağrım olabilir yine de gidip antrenmanımı yaparım. Üç ay önce ağır bir sakatlık geçirdim. Ertesi gün salona girdim. Kolumla belki bir şey yapamıyordum ama bacakları, karın, sırt başka yerlerimi çalıştırdım. Evet kolumu kullanamadım ama kendimi sürece hep hazır tuttum."

ANTRENÖR FAKTÖRÜ

Milli cimnastikçi, antrenörü Erdoğan Kapucu'nun da başarısında büyük bir etkisinin olduğuna dikkati çekerek, "Beni hep motive etti. Salona çekti. Gelmişsiniz 39 yaşına bir sene sonra sporu bırakmayı düşünüyorsunuz ve böyle bir sakatlık yaşıyorsunuz. Aklıma da geldi 'Tamam, spor hayatım burada bitti.' dedim. Antrenörüm beni resmen geri çekti. Bu geri dönüşün başrol oyuncusu odur." diye konuştu.

Ümit Şamiloğlu, sporu bıraktıktan sonra ise tüm çocuklara ulaşabileceği organizasyonlar yapan bir yapının yöneticisi olmak istediğini söyledi.

İMKANLARLA GELEN BAŞARI

Ümit Şamiloğlu, cimnastikte son dönemde gelen başarıların arkasındaki en büyük faktörün işin ehli bir yönetimin ve sağlanan imkanların olduğunu vurguladı. Kendi kuşağında daha yetenekli sporcular olduğunu belirten Ümit, o dönem imkanların kısıtlı olmasından dolayı bu denli başarıların elde edilemediğini savundu.

Federasyon Başkanı Suat Çelen yönetimiyle birçok değişikliğin yaşandığına dikkati çeken milli sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şey imkanla alakalı. Ben dünya kupasına ilk kez 27 yaşında gittim. Rakiplerimizi görünce elimiz ayağımız titrerdi. Sürekli katılmadığınız için hakemler de sizi tanımıyor. Bu dönemde tesisler, yabancı antrenörler, aklınıza gelebilecek tüm imkanlar mevcut. Belki şu anda 20 tane imkan varsa benim bahsettiğim dönemde 2 tanesi vardı. Günümüzde Türk cimnastiğinde çok iyi bir jenerasyon var. Çok yetenekli gençler var. Ancak imkan verilmedikçe istediğiniz kadar yetenekli, istediğiniz kadar bu işe yatkın biri olun, sonucu çıkaramazsınız. Yatırımların yapılmasıyla bakıyorsunuz başarılar gelmeye başladı. Bir de yöneticiler işin ehli olunca başarı kaçınılmaz oluyor."

HAREKET GURULANDIRDI

Milli cimnastikçi, 'The Samiloglu' adıyla dünya cimnastik literatürüne girmeyi başaran 5'inci Türk sporcu oldu. "30 yıllık spor kariyerimi bir iz bırakarak noktalamak istedim." ifadesini kullanan Ümit Şamiloğlu, şunları kaydetti:

"Tamam madalyalar birer iz ama bu çok farklı bir şey oldu. En nihayetinde hareket onaylandı biz de onurlandık. Hareketi geçen sene Mersin'deki Dünya Kupası'nda yaptık. Onaylanma süreci yaklaşık 8 ay kadar sürdü. O dönemde ben operasyon geçirmiştim. Benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bu başka bir duygu. Tribünde bir gün otururken benim hareketi yapmaları ya da televizyonda yarışmaları izlerken spikerin 'Şamiloğlu hareketi' demesi, bunların çok farklı duygular yaşatacağını düşünüyorum."