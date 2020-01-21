Rıza Çalımbay: G.Saray ve F.Bahçe'ye gitmem

Süper Lig'de müthiş bir grafik çizerek liderlik koltuğunda oturan Sivasspor'da başarının en önemli faktörü Rıza Çalımbay.

Yiğidolar'ın hocası Çalımbay, CNN Türk'ten Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtladı.

"KENDİ İÇLERİNDEN ÇIKAN HOCALAR VAR"

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Biz şampiyon olacağız demiyoruz. Biz maç maç önümüze gelen maça bakıyoruz. Biz hep böyle gidiyoruz. Her şey olabilir bu ligde." dedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'de görev yapmayacağını dile getiren Çalımbay, "Gitmem. Galatasaray'ı da Fenerbahçe'yi de çok seviyorum. Yıllarca onlarla mücadele ettik. Bana göre onların içinde yetişmiş çok değerli arkadaşlarımız var. Onlardan faydalanmaları gerektiğini düşünüyorum. Trabzon şu anda çok iyi yapıyor, kendine öz başarılı olan arkadaşları alıyor." ifadelerini kullandı.

Milli Takımı da Beşiktaş'ı da çalıştırabileceğini söyleyen 56 yaşındaki hoca şunları söyledi: "Beşiktaş benim futbola başladığım ve bitirdiğim yer. Milli Takımımızın yeri ayrı. Milli Takım'la para bile konuşamazsın. Beşiktaş'la da konuşmazsınız gerçi. Milli Takımın durumuna bakarsınız, Beşiktaş'ın durumuna bakarsınız, hangisinin ihtiyacı varsa oraya gidersiniz."