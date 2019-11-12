Oğuzhan Özyakup'u Krasnodar istiyor

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalarak eski performansını aratan Oğuzhan Özyakup'a, sürpriz bir talip çıktı.

Oğuzhan'ı isteyen bu kulübün, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes'in de oynadığı Rus ekibi Krasnodar olduğu öğrenildi.

DENİZLİ MAÇINDAN SONRA GÖRÜŞTÜLER

Denizlispor karşılaşmasını izlemek için önceki gün İstanbul’a gelen Rus yetkililerin, oyuna son dakikalarda giren tecrübeli oyuncuyu fazla izleme şansı bulamasa da karşılaşmanın ardından, Oğuzhan’la görüşme gerçekleştirdikleri ifade edildi.

Beşiktaş'ın son iki şampiyonluğunda pay sahibi olan Oğuzhan, birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti.

TÜM TEKLİFLER REDDEDİLDİ, BEŞİKTAŞ'TA KALDI

Oğuzhan'a, daha önce İtalya Serie A ekiplerinden Roma ve Empoli'nin yanı sıra, Hollanda temsilcisi Ajax ve İngiliz Brighton kulübü de talip olmuştu.

Eski formunu yakalayacağı günü sabırla bekleyen siyah-beyazlı yönetim, oyuncuyu takımda tutmuş ve şu ana dek gelen tüm transfer tekliflerini reddetmişti.