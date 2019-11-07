6 gol yiyen Muslera'nın büyük üzüntüsü

Galatasaray'ın Real Madrid karşısında 6-0 yenilmesi en çok Muslera'yı üzdü.

MUSLERA DA ENGEL OLAMADI

Sezon başından beri dökülen sarı-kırmzılı ekipte, performans olarak geçer not alan sadece Muslera vardı. Ancak deneyimli kaleci, dün akşam çaresiz kaldı.

Bu sezon kazanılan puanların yanı sıra bazı maçlarda ağır yenilgilerin de önüne geçen Muslera, Real Madrid karşısında 6 gol yemekten kurtulamadı.

33 yaşındaki kaleci, yenilen gollerden sonra büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan sosyal medyada Muslera ile Mondragon'un yan yana çekilmiş fotoğrafı en çok paylaşınlar arasındaydı.

Dün Muslera Real Madrid'den 6 gol yedi. Mondragon da 6 Kasım 2002'de Fenerbahçe karşısında kalesinde 6 gol görmüştü.