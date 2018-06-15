6 gollü harika maçta Portekiz ile İspanya yenişemedi

Dünya Kupası'nın ilk dev maçı B Grubu'ndaki Portekiz-İspanya mücadelesiydi.

GOL DÜELLOSU

Sochi'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hemen başında turnuvanın ilk penaltı golü geldi. Nacho'nun müdahalesiyle yerde kalan Ronaldo takımına penaltı kazandıran Ronaldo, topun başına da geçerek takımını öne geçiren isim oldu. Ronaldo böylece 8 büyük turnuvada gol atan ilk isim oldu.

Daha sonra dengeyi sağlayan İspanya, 22. dakikada Diego Costa'nın golüyle beraberliği yakaladı. Costa'nın topu alırken, Pepe'ye faul yaptığı gerekçesiyle Portekizli oyuncular uzun süre itiraz etti.

Golden sonra İspanyollar Portekiz'in sahasından çıkmasına izin vermedi. Ancak golü bulan Ronaldo oldu. Yıldız ismin 43.dakikadaki şutu De Gea'nın inanılmaz hatasıyla ağlarla buluştu skor 2-1 oldu. İkinci yarıda işler Portekiz için iyi giderken birden her şey terine döndü.

55. dakikada İspanya'nın kullandığı serbest vuruşta kale sahasında dokunan Costa skora bir kez daha dengeyi getirdi. 3 dakika sonra da Nacho muhteşem bir vuruşla İspanyolları ilk kez öne geçirdi.

RONALDO'DAN NEFİS FRİKİK GOLÜ

Golden sonra oyunu kontrol eden İspanya'ydı. Ancak Ronaldo 88. dakikada harika bir serbest vuruş golüyle Dünya Kupası'nda inanılmaz bir başlangıç yapmış oldu.

Futbol ziyafeti şeklinde geçen bu mücadele 3-3 sona ererken iki takım birer puanı paylaştı.

Ronaldo'nun frikik golü - İZLE