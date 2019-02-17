6 gollü maçta kazanan Erzurumspor oldu

Süper Lig'in 22. haftasında Erzurumspor evinde Sivasspor'u ağrıladı. Ateş hattından çıkma yolunda önemli bir karşılaşmaya çıkan ev sahibi ekip, Sivasspor'u 4-2 yenerek puanını 21'e çıkardı.

ERZURUM'DAN KRİTİK GALİBİYET

4. dakikada Scuk'un golüyle öne geçen Erzurumspor'a 12. dakikada Rybalka cevap verdi. Eduok'un 30'da kaydettiği golle ilk yarı Erzurumspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Hakan Arslan 56. dakikada maça denge getirdi. Ancak son yarım saatte oyunun hakimi olan ev sahibi takım 60'da Eduok, 72'de Obertan'la skoru 4-2'ye yaptı.

Mücadeleden 4-2 galip ayrılan Erzurumspor, 8 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Puanını 21 yapan Dadaşlar, küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan 24 puanlı Ankaragücü, Fenerbahçe ve Bursaspor'un farkı açmasına izin vermedi.

Bu sonucun ardından Sivasspor ise 31 puanda kaldı.