6 takım EURO 2020'yi garantiledi

EURO 2020'ye geri sayım sürerken organizasyonda yer alacak takımlar belli olmaya başladı. 8. haftanın ardından Belçika, İtalya, Polonya, Rusya, Ukrayna ve İspanya EURO 2020'ye katılma hakkı elde etti.

İLK 2'YE GİRENLER DİREKT KATILIYOR

24 takımın mücadele edeceği turnuvada ev sahibi kontenjanından hiçbir takım finallere gelemeyecek. EURO 2020'de 20 takım 10 eleme grubunu ilk iki sırada bitiren takımlardan oluşacak. Kalan 4 takım ise UEFA Uluslar Ligi'nde alınan derecelere göre oynanacak play-off maçlarıyla belirlenecek.

Farklı bir sisteme sahne olacak olan EURO 2020, 12 ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek. Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler şöyle: İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya, Romanya.

Organizasyonun finali İngiltere'de gerçekleşecek. EURO 2020 Finali, 12 Temmuz'da Wembley Stadı'nda oynanacak.