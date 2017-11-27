60 milyon euroya satılık Aubameyang

Almanya'da Borussia Dortmund, Ruhr derbisinde Schalke 04 ile 4-4 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı 4-0 önde tamamlarken, maçın son düdüğü çaldığında skor tabelası 4-4 yazıyordu.

Ev sahibi ekipte takımını 72. dakikada yalnız bırakan Pierre Emerick Aubameyang, puan kaybında baş sorumlulardan biri olarak gösterildi. Dortmund'un, 12. haftadaki Stuttgart maçı öncesinde de disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan oyuncuyu satışa çıkaracağı iddia edildi.

DORTMUND 60 MİLYON EURO İSTİYOR

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, Ocak ayında 60 milyon euroyu getiren kulübe Gabonlu golcünün satılacağını yazdı. Sezon başında çok sayıda teklif gelmesine rağmen Aubameyang'ı satmayan Dortmund'un, disiplinsiz davranışlarının ardından oyuncuyu satma kararı aldığı ve özellikle Liverpool ve Chelsea'nin oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

Sturridge'in Ocak ayında ayrılmasına izin vereceği kaydedilen Liverpool Menajeri Jurgen Klopp'un, daha önce birlikte çalıştığı Aubameyang için ısrarcı olduğu; sezon başında Fernando Llorente'yi isteyen ancak amacına ulaşamayan Chelsea Menajeri Antonio Conte'nin de Gabonlu oyuncuyla ileri hattını güçlendirmek istediği kaydedildi. Sezon başında Milan ve Çin'in Tianjin Quanjian da Aubameyang için teklifle gelmiş; ancak Borussia Dortmund teklifleri reddetmişti.