60 yıl sonra 6 gollü final

Fransa, ev sahibi olduğu 1998'den sonra ikinci kez bu büyük başarıyı yakaladı. 2006'da da finale yükselen Fransa, kupayı İtalya'ya kaybetmişti.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuva finalde atılan gol sayısı bakımından da tarihe geçti. Kupa tarihinde 1958'den sonra normal sürede 6 gol atılan ilk karşılaşma oldu. 1958'de İsveç'in ev sahipliği yaptığı şampiyonada Brezilya, İsveç'i 5-2 mağlup etmişti.

SAĞANAK ALTINDA KUPA TÖRENİ

Dünya Kupası'nın kupa töreni sağanak altında gerçekleştirildi. Maçın bitimine yakın şiddetini arttıran yağış, kupa töreni sırasında sağanağa dönüştü.

Kupa töreni için sahanın ortasındaki sahneye çıkan protokol zor anlar yaşadı. Kupayı kaldıran Fransız futbolcular ise, çimin ıslanmasını fırsat bilerek, kupa ile birlikte kayarak zaferlerini kutladı.