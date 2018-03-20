Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

Galatasaray'ın şampiyon olmasını istediğini söyleyen Tudor, istemediği hiçbir oyuncunun transfer edilmediğini ancak Sneijder'in takımdan ayrılmasında payı olmadığını da açıkladı.

"ARDA'YI KULÜP İSTEMEDİ"

Sarı-kırmızılıların başındayken Arda Turan’ın transferini istediğini aktaran Tudor, "Arda ile konuştuk. Gelme durumu vardı. Bire bir iletişimim de vardı. Nihayetinde kulüp onu almama kararı verdi" dedi.

"BENİM TAKIMIM DİYEBİLİRİM"

Ligdeki şampiyon adayının ise Galatasaray olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, “Fenerbahçe biraz yarışın dışında kaldı gibi. İçerideki 1 puan onların işine yaramadı. Galatasaray’ın şampiyon olmasını istiyorum ve kendi takımım gibi hissediyorum. Umarım Galatasaray şampiyon olur. Bu takım, benim takımım diyebilirim. O oyuncular gelirken ben de oradaydım. Çok fazla puan farkı olmamasına rağmen bence Galatasaray bu avantajı kullanacak. Galatasaray çok iyi durumda ve bundan dolayı ben çok mutluyum. Sene sonunda da şampiyon olmasını içten diliyorum" dedi.





"SNEİJDER'İ BEN GÖNDERMEDİM"

Sneijder’i kulübün gönderdiğini söyleyen Tudor, “Ben karar vermedim. Kulüp ben gelmeden Sneijder’in gönderilmesi kararını almıştı. Galatasaray yeni bir sayfa açacaktı ve Sneijder’i düşünmüyordu. Sneijder çalıştığım en iyi futbolcu, bunu söyleyebilirim. Bu kulübün kararıydı. Benden önce alınmış bir karardı ve Sneijder de bunu biliyordu" dedi.

"BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI DAHA İYİYDİ"

İlk olarak cumartesi günü oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili konuşan Tudor, “Savaşın, mücadelenin olduğu maçtı. Galatasaray açısından deplasmanda alınan 1 puan önemliydi. Ama Başakşehir - Beşiktaş maçını futbol anlamında daha iyi buldum. Beşiktaş biraz yorgundu” dedi.