Galatasaray derbi öncesi kazandı

Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 1-0'lık skorla kazandı. Cimbom'un golünü 45. dakikada penaltıdan Adem Büyük kaydetti.

Galatasaray'ın gol yükünü sırtlayan Adem Büyük, kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta ağları sarstı.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 42'ye yükseltti ve arka arkaya 6. maçından galibiyetle ayrıldı. Malatyaspor ise 24 puanda kaldı ve 3 puan hasreti 6 maça çıktı.

HAFTAYA RAKİP FENERBAHÇE

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Malatyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.