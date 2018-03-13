Şenol Güneş: Tosic de Bayern Münih'e karşı yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Bayern Münihile 5-0'ın rövanşında oynanacak maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

EN GÜZEL FUTBOLUMUZU OYNAYACAĞIZ

Maç öncesi görüşlerini aktaran tecrübeli antrenör, "Yarınki maçta bizim Türkiye için de başarılı olmamızı diliyorum. İlk maçtan bağımsız olacak. Aldığımız kötü skor ikinci maçta heyecanımızı en alt seviyeye düşürdü. Amacımız bu eleme maçında turu geçebilmekti. En kötü ihtimalle iki heyecanı yüksek maç yapmaktı. Ama farklı skor hedefi geriye düşürdü. Yarın en güzel futbolumuzu oynayıp sonuç almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

PEPE, VİDA VE TOSİC YOK

Takımdaki eksikler için konuşan Güneş, "Yarın Pepe, Vida, Tosic kadroda olmayacak. Savunmada sıkıntımız var. Tosic'in ön adale grubunda bir sıkıntısı var. Caner ve Adriano'nun da var ama onlara bakacağız. Ama bu üçü kesin olmayacak. Diğer oyuncuları antrenmandan sonra belirleyeceğiz. Umarım güzel maç olur ve kazanırız. Bizim için test maçlarıydı. Ta ki son maçta 10 kişi kalana kadar. Beşiktaş'tan iyi futbol bekleyen taraftarlara da iyi bir futbol sergilemek istiyoruz. Tabii onların ligdeki iddiasının bitmesi de bir avantaj. Biz de elimizdeki kadronun en iyisini çıkaracağız." dedi.

Şenol Güneş'in yarınki Bayern Münih maçında savunmanın ortasında Medel-Necip ve ya Medel-Adridano ikilisini oynatması bekleniyor.