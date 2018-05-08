7 eksik Rıza Çalımbay'ı zora soktu

Bordo mavili ekipte Bursaspor deplasmanı öncesinde en büyük sıkıntı, Okay Yokuşlu ve Hubocan'ın cezalı, Uğur Demirok ile birlikte Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakat olduğu savunma bölgesinde yaşanıyor.

MUSTAFA VE DURİCA'NIN MAÇ EKSİĞİ VAR

Rıza Çalımbay'ın defans bloğundaki sakatlık problemin ardından stoperde forma şansı vermesi beklenen ikili Jan Durica ve Mustafa Akbaş olacak. Ancak her iki oyuncunun da handikapı Bursaspor mücadelesi öncesinde maç eksiklerinin olması.

Mustafa Akbaş en son süper ligin 17. Haftasında Kardemir Karabükspor'a karşı 90 dakika forma giyerken sonrasında yaşadığı sakatlığın ardından formasını tekrar almakta zorlandı.

İKİLİNİN ALTERNATİFİ 20 YAŞINDAKİ HÜSEYİN

Slovak stoper Jan Durica da bu sezon çeşitli dönemlerde sakatlık problemi yaşayan isimlerden biri olurken, tecrübeli oyuncunun 90 dakika oynadığı son maç 24. Haftadaki Beşiktaş mücadelesiydi. Bu iki futbolcunun yedek kulübesindeki alternatifi ise 20 yaşındaki Hüseyin Türkmen olacak.

OKAY'IN YERİNE BATUHAN OYNAYACAK

Çalımbay'ı düşündüren diğer sorunlu yer ise ön libero pozisyonu. Deneyimli çalıştırıcının Okay ve Kucka'nın yokluğunda Ogenyi Onazi ile birlikte altyapıdan yetişen Batuhan Artarslan'a görev vermesi bekleniyor. 23 yaşındaki Batuhan, bu sezon Süper Lig'de Akhisarspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil oldu.