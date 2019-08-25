7 gollü maçı Napoli kazandı

İtalya'da ilk hafta maçında Fiorentina ile Napoli Artemio Franchi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol yağmuruna sahne olan karşılaşmayı Napoli, 4-3 kazandı.

INSIGNE'DEN 2 GOL

Napoli'ye galibiyeti getiren goller; biri penaltıdan olmak üzere Lorenzo Insigne (2), Dries Mertens, ve Jose Callejon'dan gelirken, ev sahibi Fiorentina'nın gollerini; Erick Pulgar (P), Nikola Milenkovic ve Kevin-Prince Boateng kaydetti.

Napoli gelecek hafta deplasmanda Juventus ile karşılaşacakken, Fiorentina Geona'ya konuk olacak.