7 gollü maçta Betis, Barça'yı yendi

İspanya La Liga'nın 12. haftasında flaş bir skor ortaya çıktı. Camp Nou'da oynanan mücadelede Betis, Barcelona'yı 4-3 mağlup etti.

BARCELONA 5 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Betis'e galibiyeti getiren goller, 20. dakikada Junior, 34. dakikada Joaquin, 71. dakikada Lo Celso ve 83. dakikada Canales'ten geldi. Barcelona'nın gollerini ise 67. dakikada penaltıdan Messi, 79. dakikada Vidal ve 90+3. dakikada bir kez daha Messi kaydetti. Öte yandan Barcelona'da Ivan Rakitic, 81. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardındna 26 Eylül'de Leganes'e 2-1 mağlup oldukları karşılaşmadan 5 maç sonra ligde yenilgiyle tanışan Barcelona, 24 puanla zirvedeki yerini korudu. Betis ise 4 maç sonra kazandı ve puanını 16 yaptı. Milli aranın ardından Atletico Madrid evinde Barcelona'yı konuk edecekken, Betis ise Villarreal'e konuk olacak.