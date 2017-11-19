7 gollü maçta kazanan Trabzonspor oldu

Karadeniz Fırtınası için maç kabus gibi başladı. 7. dakikada sağ kanattan Josue'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Musa Çağıran topu filelerle buluşturdu.

İLK YARI BERABERE SONA ERDİ

Beraberlik için tüm hatlarıyla yüklenen Trabzonspor beklemediği bir anda ikinci golü kalesinde gördü. 28. dakikada Sağ kanattan kullanılan köşe atışında Anıl Karaer'in kaleye gönderdiği kafa topunu kaleci Onur çizgi üzerinden çıkardı. Pereira'nın sırtına çarpan meşin yuvarlak çizgiyi geçince konuk ekip farkı ikiye çıkardı.

39. dakikada Trabzonspor aradığı golü buldu. Sağdan ceza sahasına giren Castillo'nun içeriye çevirdiği topa ön direkte dokunan N'Doye meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 41. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. N'Doye'nin Osmanlıspor savunmasının arkasına gönderdiği topu Burak Yılmaz, kaleci Hakan Arıkan'ın solundan filelere göndererek skora denge getirdi.

UZATMALARDA KAZANDILAR

İkinci yarıda Trabzonspor için yine şanşsız başladı... 57. dakikada Serdar Gürler'in ortaya çevirdiği topta Pereira maçta 2. kez topu kendi ağlarına gönderdi.

Ancak pes etmeyen Trabzonspor 70. dakikada Yusuf Yazıcı'nın attığı muhteşem golle skora yeniden dengeyi getirdi. 90+3'te penaltı kazanan Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 3 puana ulaştı.