7 mağlubiyet alan hiçbir takım şampiyon olamadı

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Gençerbirliği'ne deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Bu mağlubiyet ile sarı-kırmızılılar liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptırırken, sezondaki 7. mağlubiyetini de almış oldu.

3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana 7 mağlubiyet alan hiçbir takım mutlu sona ulaşamadı.

G.SARAY ŞAMPİYON OLURSA BİR İLKİ BAŞARACAK

Buna rağmen Başakşehir ve Beşiktaş'ı evinde ağırlayacak olan Galatasaray'ın şampiyonluk için önemli bir avantajı bulunuyor. G.Saray sezonu şampiyon tamamlarsa bir ilki başarmış olacak.

BAŞAKŞEHİR'İN ÖNÜNDE ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Sarı-kırmızılı takımın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, sezon sonun mutlu sona ulaşacaklarına düşünüyor.

Sık sık yaptığı açıklamalarda iyi bir takım olduklarını ve sezon sonu şampiyon olacaklarını söyleyen Gomis, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından "Liderliği geri alıp, Başakşehir'in önünde şampiyon olacağız" demişti.