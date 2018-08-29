Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan takımlar

Grup aşamasına kalan son 3 takım da belli oldu. Kızıl Yıldız, 0-0'ın rövanşında deplasmanda Salzburg ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmak hakkı kazandı.

Bir önceki turda temsilcimiz Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Benfica, sahasında 1-1 berabere kaldığı PAOK'u deplasmanda 4-1 gibi rahat bir skorla mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Gecenin bir diğer mücadelesinde ise PSV Eindhoven, deplasmanda 3-2 kazandığı maçın rövanşında sahasında BATE Borisov'u 3-0 mağlup etti ve adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı.