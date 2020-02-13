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Göztepe-Beşiktaş maçı tekrar edilmeyecek

Göztepe-Beşiktaş maçında yaşanan kural hatası tartışmaları üzerine toplanan TFF, karşılaşmanın tekrar edilmeyeceğini duyurdu.

| Haber Merkezi
Göztepe-Beşiktaş maçı tekrar edilmeyecek
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TFF, Göztepe - Beşiktaş maçına dair kararını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda Süper Lig'deki 3 maçla ilgili tartışmalara son noktayı koydu ve maçlar için tekrar kararı vermedi.

İşte yapılan resmi açıklama;

TFF, ÜÇ MAÇTA DA KURAL HATASI YOK DEDİ

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda; 1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün,

2- 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün,

3- 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi."



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