Milli futbolculardan Hello Brother mesajı

1 Eskişehir tribünlerinden Çanakkale Türküsü Eskişehir stadyumunda Türkiye-Moldova maçını takip eden taraftarlar hep bir ağızdan Çanakkele Türküsü'nü söyledi.

2 Yarışı bırakıp kavga etmeye başlayan motosikletçiler Kosta Rika'da yapılan bir motosiklet yarışında, iki pilot arasında yol vermedin kavgası çıktı.

3 Türkiye-Moldova - CANLI SKOR A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H grubu ikinci maçında sahasında Moldova'yı konuk ediyor.

4 Galatasaray'a kayyum atanabilir Spor hukukçusu ve avukat Alpay Köse, Mustafa Cengiz'in seçime gitmemesi durumunda sarı-kırmızılı ekibe kayyum atanabileceğini ifade etti.

5 Mustafa Cengiz: Hukuki mücadele başlattık Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetimin ibra edilmediği genel kurulu mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

6 Fikret Orman: Atiba Beşiktaş'ta kalacak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Atiba'nın futbolu bıraktıktan sonra kulüpte kalacağını açıkladı.

7 Avni Yıldırım'ın maçı yeniden oynanacak Dünya Boks Konseyi, süper orta sıklet unvan maçında hakemlerin tartışmalı kararıyla ABD'li Anthony Dirrell'a yenilen Türk boksör Avni Yıldırım'ın itirazı kabul edildi.

8 Orkun Kökçü: Gönlüm Hollanda'dan yana Feyenoord'da forma giyen genç oyuncu Orkun Kökçü, Milli Takım için karar vermediğini ancak Hollanda'ya daha yakın olduğunu belirtti.

9 Öğrenci velileri çocuklarının can güvenliğinden endişeli Galatasaray Lisesi'nde okuyan öğrencilerin velileri çocuklarının can güvenliğinden endişeli. Okul yönetimi ise öğrencilerin dışarıda üniforma ile gezmelerini yasakladı.