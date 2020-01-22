75 yaşında transfer oldu Dünya futbolu, ender görülecek bir transfere sahne oldu. Mısır 3. Ligi'nde mücadele eden 6th October, 75 yaşındaki Ezz El-Din Bahader ile profesyonel sözleşme imzaladı. 22.01.2020 - 18:09 | Haber Merkezi