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76ers'ı galibiyete Ersan taşıdı

Milli basketbolcu, takımının deplasmanda Atlanta Hawks'ı devirerek üst üste 9. galibiyetine uzandığı maçın en skorer ismi oldu.

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76ers'ı galibiyete Ersan taşıdı

NBA'de Doğu Konferansı'nın iki ekibini karşı karşıya getiren maçta Philadelphia 76ers, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 101-91 yenerek üst üste dokuzuncu galibiyetine uzandı.

ERSAN 21 SAYI ATTI

Karşılaşmada 29 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova 21 sayı 16 ribaunt ve 2 asistle double-double yaparken, takımının da en skorer ismi oldu. 13 sayı 12 ribaunt 11 asistle oynayan Ben Simmons maçı triple-double ile tamamladı.

Ev sahibi ekipte Damion Lee 20, Isaiah Taylor ve Taurean Prince 12'şer sayı üretti.

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