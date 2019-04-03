8 gollü Villarreal-Barcelona maçında kazanan çıkmadı

İspanya La Liga'nın 30. haftasında lider Barcelona Villarreal'e konuk oldu.
Mücadele hızlı başlayan konuk ekip 12. dakikada Coutinho ve 16. dakikada Malcom ile 2-0'ı yakaladı.
Ancak Villarreal boyun eğmedi. 23. dakikada Chutwueze, 50. dakikada Ekambi, 62. dakikada Iborra ve 80. dakikada Bacca'nın golleriyle 4-2 üstünlüğü yakaladı!
MESSİ'DEN NEFİS GOL
Son bölümde Messi'nin de oyuna girmesiyle baskıyı artıran Barça, 90+1'de Arjantinli yıldızın frikikten attığı muazzam golle farkı 1'e indirdi.
Futbolseverler maç bu şekilde bitecek diye düşünürken 90+4'te sahneye çıkan Suarez, attığı golle takımına 1 puan kazandırmayı başardı.
(Görüntüler beIN Spors'tan alınmıştır)