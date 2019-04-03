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8 gollü Villarreal-Barcelona maçında kazanan çıkmadı

Villarreal ile Barcelona arasında oynanan maç nefesleri kesti. Barça, son saniye golüyle skoru 4-4'e getirerek 1 puan almayı başardı.

8 gollü Villarreal-Barcelona maçında kazanan çıkmadı
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İspanya La Liga'nın 30. haftasında lider Barcelona Villarreal'e konuk oldu.

Mücadele hızlı başlayan konuk ekip 12. dakikada Coutinho ve 16. dakikada Malcom ile 2-0'ı yakaladı.

Ancak Villarreal boyun eğmedi. 23. dakikada Chutwueze, 50. dakikada Ekambi, 62. dakikada Iborra ve 80. dakikada Bacca'nın golleriyle 4-2 üstünlüğü yakaladı!

MESSİ'DEN NEFİS GOL

Son bölümde Messi'nin de oyuna girmesiyle baskıyı artıran Barça, 90+1'de Arjantinli yıldızın frikikten attığı muazzam golle farkı 1'e indirdi.

Futbolseverler maç bu şekilde bitecek diye düşünürken 90+4'te sahneye çıkan Suarez, attığı golle takımına 1 puan kazandırmayı başardı.

(Görüntüler beIN Spors'tan alınmıştır)

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