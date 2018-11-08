8 maçta 9 gol atan Negredo kaptan oldu

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Nasr takımına transfer olan Alvaro Negredo, yeni takımında patlama yaptı.

Son olarak Al Dhafra’yı 2-0 yendikleri karşılaşmada fileleri havalandıran İspanyol forvet, ligde forma giydiği yedi maçta gol sayısını 8’e çıkardı. Bir de kupada fileleri havalandıran oyuncunun toplam gol sayısı 9 oldu.

Siyah-beyazlılara transfer olduğu 2017-18 sezonunda Süper Lig’de forma giydiği ilk sekiz maçta fileleri havalandıramayan futbolcu, Al Nasr formasıyla bambaşka bir görüntü sergiledi.

Sadece ilk maçını boş geçen Negredo, sonraki yedi maçın tamamında fileleri havalandırdı, iki maçta da ikişer gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Sahaya kaptan olarak çıktı Kulüpte futbolcuya olan güvenin her geçen gün arttığına dikkat çekildi.

Al Nasr’ın Negredo’nun performansı sayesinde ligde dokuzuncu sıraya kadar yükseldiği belirtilirken, teknik direktör Ivan Jovanovic kendisine duyduğu güveni oyuncuyu kaptan yaparak gösterdi. Alvaro Negredo Al Dhafra karşısındaki son maça kolunda pazubandıyla çıktı.