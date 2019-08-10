8 yaşında Avrupa şampiyonu oldu

2019 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın 8 yaş genel kategorisinde mücadele eden Yağız Kaan Erdoğmuş, "8’de 8" yaparak son tura kalmadan altın madalyaya kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın Bratislava kentinde düzenlenen 2019 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda mücadele eden Satranç Milli Takımı, Türkiye'ye erken "bayram hediyesi" verdi.

Toplamda 48 ülkeden bin 306 sporcunun mücadele ettiği ve 218 unvanlı satranç sporcusunun kıyasıya yarıştığı şampiyonada, 8 yaş genel kategoride mücadele eden Yağız Kaan Erdoğmuş 8’de 8 yaparak son tura kalmadan altın madalyaya uzandı.