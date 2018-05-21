80 bin taraftar gitti İniesta tek başına kaldı

La Liga şampiyonu Barcelona, ligin 38. haftasında Camp Nou'da Bask temsilcisi Real Sociedad'la karşılaştı. Maçın ardından Iniesta, 1996'da 12 yaşındayken altyapıda adım atım attığı Katalan ekibine veda etti.

Maç öncesi Cam Nou'yu dolduran yaklaşık 80 bin taraftar, "Sonsuz Iniesta" yazısı ve sonsuzluk işaretlerinden oluşan koreografi yaptı. Ayrıca Iniesta ile bu karşılaşma sonrası emekliye ayrılan Real Sociedad oyuncusu Xabi Prieto, birbirlerine takım bayraklarını hediye etti.

Sezon devam ederken Barcelona'dan ayrılma kararı alan Iniesta, son maçında 80 dakika forma giydi. Yerini Paco Alcacer'e bıraktığında uzun süre alkışlanan oyuncu, maç sonrası bir kez daha sahaya davet edildi.

1996'da henüz 12 yaşındayken Barcelona'nın altyapısı "La Masia" ile takıma adım atan Iniesta, 29 Ekim 2002'den bu yana forma giydiği A takımda elde ettiği başarılarla kulübün efsaneleri arasına adını yazdırdı.