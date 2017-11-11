Futbolda kural değişiklikleri, Hollanda’da iki amatör takımın maçında denendi. FIFA Direktörü Van Basten’in de izlediği mücadelede, kendine pasla korner, taçın ayakla yapılması ve penaltının sadece bariz gol şansında verilmesi uygulandı.

Ülkenin iki amatör takımı Lisse ve Quick Boys, yeni kuralların uygulanması için özel bir maçta karşı karşıya getirildi. FIFA'nın teknolojik gelişmeden sorumlu direktörü Marco Van Basten'in de hazır bulunduğu karşılaşmada futbolcular, yeni kuralların geçerli olduğu mücadelede boy gösterdi.

3 TEMEL KURAL DENENDİ

Maçta üç temel kural denendi.Bunlardan bir tanesi free/kick kullanan futbolcunun topla driplingini mümkün kılan (kendisine pasla oyunu başlatması) ve yine serbest vuruş ya da kornerin, hakemin düdüğü beklenmeksizin kullanılabilmesini sağlayacak olandı. Taç atışlarının ayakla kullanılması ikinci yenilik olarak maçta uygulanırken, penaltıya ancak ceza sahasında yapılan faulun, bariz gol şansını engellemesi durumunda hükmedilmesi de üçüncü yeni kural olarak denendi.

FIFA 3 yeni kural denedi - İZLE

AMAÇ OYUNU HIZLANDIRMAK

Bu kural değişikliklerini yapmaktaki amacın oyunu daha hızlı, daha çekici ve daha adil bir hale getirmek olduğu belirtildi. Yapılan deneme maçıyla ilgili ilk reaksiyon ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan geldi. Federasyon direktörü Gijs de Jong, bu kuralların yakın bir gelecekte yürürlüğe gireceğini söyledi. .