Suat Kaya'nın takımı Etimesgut 'a yenildi

2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Menemen Belediyespor, evinde 2-0 öne geçtiği maçta Etimesgut Belediyespor'a 3-2 yenilerek avantaj kaybetti.
Sarı-lacivertliler 13. dakikada kaptan Mustafa Şen ile 1-0'ı bulurken, 30'da Taşkın tabelayı 2-0'a getirdi. Ancak pes etmeyen Etimesgut Belediyespor 45'te İbrahim ile farkı 1'e indirip soyunma odasına umutlu girdi.
İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Başkent ekibi 64'te önce Ahmet Sarı ile eşitliği yakaladı, 70'te Mehmet Atik ile galibiyet golünü buldu.
Bu sonuçla 61 puanda kalan Menemen Belediyespor'la takipçisi Tuzlaspor'un arasındaki puan farkı bitime 5 hafta kala 3'e düştü. Play-Off mücadelesi veren Etimesgut ise 45 puana ulaşıp 6. sırada kaldı.