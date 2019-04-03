Suat Kaya'nın takımı Etimesgut 'a yenildi

1 IFAB futbolda 8 kuralı değiştirdi Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB, futbol sahalarında 8 kuralın değiştiğini resmen açıkladı.

2 Al İttihad, Rodrigues'in parasını ödemedi Galatasaray devre arasında Al İttihad'a 9 milyon euroya sattığı Rodrigues'in 5 milyon euroluk transfer ücretini henüz alamadı.

3 Beşiktaş, Adem Ljajic'i satın almak zorunda Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Adem Ljajic, sözleşmesinde bulunan maç sayısını doldurdu. Böylece siyah-beyazlı takım Torino'ya 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödemek zorunda kaldı.

4 Rooney'den harika frikik golü MLS'te DC United forması giyen Rooney, Orlando City ağlarına nefis bir frikik golü attı.

5 Beşiktaş Larin'i verip Muriç'i alacak Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i transfer etmek isteyen Beşiktaş, Karadeniz ekibine Larin ve bir miktar bonservis bedeli önerdi.

6 Onyekuru gözünün son halini paylaştı Yeni Malatyaspor maçında gözüne darbe alan Onyekuru, sosyal medya hesabından sargılı halini paylaşarak isyan etti.

7 Cengiz Roma'ya rest çekti Roma'da yıllık 800 bin euroya oynayan temsilcimiz Cengiz Ünder, maaşına zam yapılmasını istedi. 21 yaşındaki futbolcunun menajeri, "Ya ücretini iki katına çıkarırsınız ya da takımdan ayrılır" dedi.

8 Oğuzhan için İtalya'dan teklif var Beşiktaş'ın sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Oğuzhan Özyakup için İtalya'dan Genoa ve Empoli'nin teklif yaptığı öğrenildi.

9 Onyekuru ve Diagne'ye ıslıklı protesto Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'la oynadığı kupa maçında Diagne ve Onyekuru oyundan çıkarken ıslıklandı.