Trabzonspor yönetimi: F.Bahçe maçında dik oynayacağız

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Fenerbahçe maçıyla ilgili konuştu. İşte Ömer Sağıroğlu'nun açıklamaları

FENERBAHÇE GALİBİYETİ SÜRPRİZ OLMAZ

Trabzonspor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu belirten Sağıroğlu, "Biz, ligde şu ana kadar puan kaybettiğimiz maçlarda da iyi futbol oynayarak kaybettik. Farklı yenildiğimiz Malatyaspor maçı da buna dahil. İyi bir takımımız var. Fenerbahçe galibiyeti sürpriz değil, normal bir sonuç olur." dedi.

FENERBAHÇE MAÇI BASKI OLUŞTURMAZ

Ömer Sağıroğlu, Fenerbahçe karşısında son 18 maçtır kazanamamalarının takım üzerinde bir baskı oluşturmayacağını ifade ederek, "Her maç kendi içerisinde farklılık gösterir, oyuncu kadroları, o günün şartları değişiktir. Fenerbahçe maçları özel maçlardır ve bir baskı oluşturmaz. Bizim asıl yapmamız gereken, büyük fotoğrafa bakıldığında Trabzonspor'u genel hatlarıyla iyi bir yere getirebilmek. Fenerbahçe maçı da 3 puan değerinde ve diğer karşılaşmalardan bu açıdan farkı yok. Kazanmamız halinde moral, güven getirir ve yapmak istediklerimiz için de iyi bir ortam sağlar. Bu açıdan da önemini biliyoruz." şeklinde konuştu.

DİK OYNAYAN BİR TAKIM OLACAK

Sağıroğlu, bordo-mavili taraftarların karşılaşmaya yoğun ilgi göstermesinin de doğal olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmaları her zaman ilgi gösterilen karşılaşmalardır. Rekabetin, sahadaki futbolun güzel, sonuçların Trabzonspor'un lehine olduğu bir maç olmasını temenni ediyoruz. Taraftarlar da sağduyulu şekilde karşılaşmada destek verecektir. Onlar tribünde centilmence coşkuyla takımlarına destek versinler, takımları da sahada görevlerini yapacaklardır. Fenerbahçe maçında da sahada dik oynayan bir takım olacaktır."