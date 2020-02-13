Ersan İlyasova'nın 12 sayısı Bucks'a yetmedi

1 Şenol Güneş'in futbolcularla ilgili yorumu EURO 2020 kadrosuna alacağı isimler hakkında konuşan Şenol Güneş, 13 farklı isimden bahsederek bazı ipuçları verdi.

2 Göztepe-Beşiktaş maçı tekrar edilmeyecek Göztepe-Beşiktaş maçında yaşanan kural hatası tartışmaları üzerine toplanan TFF, karşılaşmanın tekrar edilmeyeceğini duyurdu.

3 İkiz futbolcular, hakemlerin kafasını karıştırıyor Körfez Birlikspor'da forma giyen ikiz kardeşler Hasan ve Cengiz Furuncu, benzerlikleriyle hem hakemleri hem de antrenörleri zor durumda bırakıyor.

4 Emre Mor, Olympiakos'ta şans bulamıyor Devre arasında Olympiakos'a kiralık olarak gönderilen Emre Mor, sadece Lamia ile oynanan kupa maçında 35 dakika forma giyebildi.

5 Lucescu göreve başlıyor Kısa süre içerisinde Beşiktaş'ta göreve başlayacak olan Mircea Lucescu, genç yeteneklerin keşfedilmesi konusunda onay makamı olacak.

6 Beşiktaş'ta sarı kart alarmı Cuma günü Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta, Burak, Atiba, Umut, Caner ve N'Koudou sarı kart sınırında bulunuyor.

7 Ersun Yanal'a ceza verilmemesi Terim'i kızdırdı Fatih Terim, geçtiğimiz sezon yaptığı açıklama nedeniyle 4 maç ceza almıştı. Yetkililerin, federasyonu topa tutan Ersun Yanal'a farklı tarife uygulaması, G.Saray camiasını ayağa kaldırdı.

8 Sivas'ta yağan kar rakipleri korkutuyor Yüksekliği 50 santimetreyi bulan karda çalışan Sivassporlu futbolcular, eğlenceli anlar yaşadı.

9 Erol Bulut: Tarih yazdık Galatasaray'ı eleyerek yarı finale çıkan Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.