Libertadores Kupasını River Plate kazandı

Arjantin'in iki ezeli rakip takımını buluşturan, Güney Amerika'nın en önemli futbol turnuvası Libertadores Kupası'nı Boca Juniors'u 3-1 yenen River Plate kazandı.

Güvenlik gerekçesiyle iki kez ertelenen final rövanşı, Madrid'de Santiago Bernabeu Stadı'nda oynandı. Maçın 44. dakikasında uzun pasta topla buluşan ve defans oyuncusu Maidana'yı geçerek kaleci Armani ile karşı karşıya kalan Dario Benedetto, topu ağlara göndererek Boca Juniors'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

2. YARI BOCA BERABERLİĞİ YAKALADI

İkinci yarı ataklarını artıran River Plate, beraberlik golünü 68. dakikada Lucas Pratto ile buldu. Sağ kanatta İgnacio Fernandez ve Alejandro Palacios ile gelişen River Plate atağında ceza sahasının ortasında topla buluşan Pratto yerden vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince maçın normal süresi 1-1 sona erdi.

BOCA JUNİORS 10 KİŞİ KALDI

Uzatma dakikaların başında, 92. dakikada, Boca Juniors'dan Wilmar Barrios ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Avantajını iyi kullanan ve Boca Juniors kalesine daha sık gelmeye başlayan River Plate, 109. dakikada Juan Quintero'nun golüyle 2-1 öne geçti. Maçın son dakikalarında Boca Juniors'dan Jara'nın şutunda top direkten döndü. Köşe vuruşunda son şansını kullanmak için tüm hatlarıyla River Plate kalesi önüne gelen Boca Juniors bu pozisyonu değerlendiremedi. Köşe vuruşunda defansın uzaklaştırdığı topla buluşan Gonzalo Martinez 120. dakikada topu boş ağlara göndererek maçın skorunu belirledi.

Boca Juniors'ın sahasında oynanan finalin ilk maçında 2-2 berabere kalan River Plate, Santiago Bernabeu'daki rövanşı 3-1 kazanarak 4. kez Libertadores Kupası'nı kaldırma başarısını gösterdi. Bu kupayı şimdiye kadar 6 kez kazanan Boca Juniors ise 7 kez ile diğer bir Arjantin takımı olan Atletico İndependente'nin kupayı en fazla kazanan takım olma rekorunu egale edemedi.

ARJANTİN 26 BREZİLYA TAKIMLARI 18 KEZ

Güney Amerika'nın en prestijli futbol turnuvası olan Libertadores Kupası'nı en fazla kazanan ülke olan Arjantin ise en yakın Brezilya ile arasındaki farkı daha da açtı. Bu kupayı Arjantin takımları 26, Brezilya takımları ise 18 kez kazandı.